Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2024)

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30/12/2024

Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

CANEŞ ECZANESİ

30.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 52 20

Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

***

FERİN ECZANESİ

30.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 42 82

Cebeci Sok.N0:35 Arda Market yanı İş Bankası sırası Yenikent, Gönyeli

***

ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ

30.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 10

Mehmet Akif Cad.Grand Pasha Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

30.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 875 39 93

Karaoğlanoğlu Caddesi Özaltın Dükkanları No: 2, Girne (Zeytin yağı fabrikasını geçince solda, petshop yanı)

***

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

30.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 01 23

Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

***

NURÇAĞ ECZANESİ

30.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

LARNAKA YOLU ECZANESİ

30.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94

15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa

***

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

30.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 53

Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

30.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

30.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

30.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

30.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

***

SAKİNER ECZANESİ

30.12.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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