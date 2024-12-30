Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2024)
30/12/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
CANEŞ ECZANESİ
30.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 52 20
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
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FERİN ECZANESİ
30.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 42 82
Cebeci Sok.N0:35 Arda Market yanı İş Bankası sırası Yenikent, Gönyeli
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ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ
30.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 10
Mehmet Akif Cad.Grand Pasha Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
30.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 875 39 93
Karaoğlanoğlu Caddesi Özaltın Dükkanları No: 2, Girne (Zeytin yağı fabrikasını geçince solda, petshop yanı)
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MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
30.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 01 23
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
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NURÇAĞ ECZANESİ
30.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 10 25
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
LARNAKA YOLU ECZANESİ
30.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94
15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa
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NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
30.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 53
Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
30.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
30.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
30.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
30.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
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SAKİNER ECZANESİ
30.12.2024 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa