Nöbetçi Eczaneler (30 Ekim 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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30/10/2021

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Nöbetçi Eczaneler (30 Ekim 2021)

LEFKOŞA:

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

 ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA

 03922280909

***

KERMİYA ECZANESİ

 Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan

 03922233483

***

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

 Mimar Vahip Cad No:39/2 Hamitköy Işıkları üzeri Dumlupınar yolu Ahmet Oto Galeri Karşısı Atatürk Öğretmen Akademisi yolu Lefkoşa

 2254 500

GİRNE:

AŞAR ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler yanı Garanti bankası karşısı No:32 Girne

 0392 815 70 75

***

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A Kozan Döviz ve Myata Lounge Yanı Girne

 03928151188

***

AYDIN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

 0392 821 33 61

GAZİMAĞUSA:

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

 Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa

 03923656838

***

ASLI EREN ECZANESİ

 Ziya Gökalp Cad. No:41 Ünimar Market Yolu (Eski Belça) Bitirim Ayakkabı Yanı, Maraş Gazimağusa

 0392 366 47 47

 GÜZELYURT:

SERCAN AVCI ECZANESİ

 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 03927144894

İSKELE:

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

 05428550015

ÜST MESARYA:

SERDARLI ECZANESİ

 Serdarlı Mağusa

 03923767006

ALT MESARYA:

DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ

 Atatürk Cad. N0:1 İnönü Gazimağusa

 05488717259

KARPAZ:

SAKINER ECZANESİ

 YENİ ERENKÖY MAĞUSA

 03923744356

LEFKE:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 0392 727 76 46

30/10/2021 08:53
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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