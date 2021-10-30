Nöbetçi Eczaneler (30 Ekim 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
30/10/2021
LEFKOŞA:
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA
03922280909
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KERMİYA ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan
03922233483
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NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
Mimar Vahip Cad No:39/2 Hamitköy Işıkları üzeri Dumlupınar yolu Ahmet Oto Galeri Karşısı Atatürk Öğretmen Akademisi yolu Lefkoşa
2254 500
GİRNE:
AŞAR ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler yanı Garanti bankası karşısı No:32 Girne
0392 815 70 75
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DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A Kozan Döviz ve Myata Lounge Yanı Girne
03928151188
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AYDIN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
0392 821 33 61
GAZİMAĞUSA:
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa
03923656838
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ASLI EREN ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. No:41 Ünimar Market Yolu (Eski Belça) Bitirim Ayakkabı Yanı, Maraş Gazimağusa
0392 366 47 47
GÜZELYURT:
SERCAN AVCI ECZANESİ
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
03927144894
İSKELE:
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE
05428550015
ÜST MESARYA:
SERDARLI ECZANESİ
Serdarlı Mağusa
03923767006
ALT MESARYA:
DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ
Atatürk Cad. N0:1 İnönü Gazimağusa
05488717259
KARPAZ:
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY MAĞUSA
03923744356
LEFKE:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46