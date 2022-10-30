Nöbetçi Eczaneler (30 Ekim 2022)

KKTC genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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30/10/2022

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Nöbetçi Eczaneler (30 Ekim 2022)

LEFKOŞA

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

30.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli

 

ECEGÜL ECZANESİ

30.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 225 58 47

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa

TUNA ECZANESİ

30.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 78 74

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Yenişehir

GİRNE

TUNA ECZANESİ

30.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 78 74

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur A

TÖRENSEL ECZANESİ

30.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk

ZİYA SENCER ECZANESİ

30.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 826 51 91

Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

MAĞUSA

TARABYA ECZANESİ

30.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 36 07

15 Ağustos Bulvarı No: 25A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı, Gazimağusa

UZAY ECZANESİ

30.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 56 56

İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT 

SERCAN AVCI ECZANESİ

30.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

30.10.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

ÜST MESARYA

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

30.10.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

ALT MESARYA

DÖRTYOL ECZANESİ

30.10.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0542) 851 64 34

Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

30.10.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ

GÜRSEL ECZANESİ

30.10.2022 (Pazar)

08:00 - 16:00

(0392) 374 51 70

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

30.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

 

30/10/2022 08:16
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