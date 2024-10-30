Nöbetçi Eczaneler (30 Ekim 2024)
30/10/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
30.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 09 09
Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)
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KAPTAN CAN ECZANESİ
30.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 224 06 66
Dokuz Yavuz Konnolu Sokak No: 11 B, Lefkoşa
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SERKAN KERVAN ECZANESİ
30.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 80 91
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
30.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
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MELİZ 2 ECZANESİ
30.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne
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NEJLA ERÇAL ECZANESİ
30.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 822 32 02
Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
FAYDALI ECZANESİ
30.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 22
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
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MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ
30.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 06 50
Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Garanti Bankası Karşısı Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SERCAN AVCI ECZANESİ
30.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
30.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
30.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
30.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
30.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele30/10/2024 08:38