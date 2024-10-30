Nöbetçi Eczaneler (30 Ekim 2024)

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30/10/2024

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Nöbetçi Eczaneler (30 Ekim 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

30.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 09 09

Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)

***

KAPTAN CAN ECZANESİ

30.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 224 06 66

Dokuz Yavuz Konnolu Sokak No: 11 B, Lefkoşa

***

SERKAN KERVAN ECZANESİ

30.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 80 91

Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

30.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

MELİZ 2 ECZANESİ

30.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 862 28 82

Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne

***

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

30.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 822 32 02

Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

FAYDALI ECZANESİ

30.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 22

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

***

MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ

30.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 06 50

Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Garanti Bankası Karşısı Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SERCAN AVCI ECZANESİ

30.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

30.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

30.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

30.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

30.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

30/10/2024 08:38
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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