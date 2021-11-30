Nöbetçi Eczaneler (30 Kasım 2021)

Nöbetçi Eczaneler (30 Kasım 2021)

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30/11/2021

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Nöbetçi Eczaneler (30 Kasım 2021)

LEFKOŞA

SEZER ECZANESİ

 Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 223 70 88

ERSAĞ ECZANESİ

 Nida Cabacaba Sok.No: 3 A-2 Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Ortakoy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922236217

APAYDIN ECZANESİ

 2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik Lefkoşa / Lefkoşa

 03922275159

GAZİMAĞUSA

ÖZNERGİS ECZANESİ

 Salamis Yolu Şık Prenses ve Halk Bankası Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa / Gazimağusa

 0392 365 24 92

DEMET ECZANESİ

 New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa / Gazimağusa

 03923663350

GİRNE

EMİN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne / Girne

 0533 870 19 46

ÖZENİR ECZANESİ

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ GİRNE / Lapta

 0542 876 06 60

MELİS UZUN ECZANESİ

 Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı / Girne

 03928159777

KÜÇÜK ECZANESİ

 Canbulat Sok.No:5/C Girne / Girne

 03928153626

GÜZELYURT

SERCAN AVCI ECZANESİ

 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt / Güzelyurt

 03927144894

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı / Lefke

 05338419578

 08:00-22:00 (22:00-00:00

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele / İskele

 3301 720

 

 

 

 

 

30/11/2021 09:06
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 30 KASIM 2021,
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