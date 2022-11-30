Nöbetçi Eczaneler (30 Kasım 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
30/11/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DİLEK ECZANESİ
30.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 18 67
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa
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ORTAKÖY ECZANESİ
30.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 330 32 00
Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar (Molto )Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa
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SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ
30.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 19 97
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
30.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
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İPEK YÖNEY ECZANESİ
30.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 862 76 56
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
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MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
30.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 887 44 88
Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ECE ECZANESİ
30.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 38 46
Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
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MEHMET ARTER ECZANESİ
30.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 00 02
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SERCAN AVCI ECZANESİ
30.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
30.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
30.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele