Nöbetçi Eczaneler (30 Kasım 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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30/11/2022

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Nöbetçi Eczaneler (30 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DİLEK ECZANESİ

30.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 18 67

Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa

***

ORTAKÖY ECZANESİ

30.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 330 32 00

Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar (Molto )Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa

***

SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ

30.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 19 97

Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

30.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

İPEK YÖNEY ECZANESİ

30.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 862 76 56

Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

***

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

30.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 887 44 88

Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ECE ECZANESİ

30.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 38 46

Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

***

MEHMET ARTER ECZANESİ

30.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 00 02

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SERCAN AVCI ECZANESİ

30.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

30.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

30.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 

30/11/2022 09:00
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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