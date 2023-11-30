Nöbetçi Eczaneler (30 Kasım 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
30/11/2023

ads
Nöbetçi Eczaneler (30 Kasım 2023)


LEFKOŞA

DEREBOYU ECZANESİ

30.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 839 14 14

Mehmet Akif Cad. Dış Kapı No: 51/2, Köşklüçiftlik, Lefkoşa

HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ

30.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 228 46 00

Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa

SÖZÜÖZ ECZANESİ

30.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 229 33 00

Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE

BAŞAK ECZANESİ

30.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 20

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

EMİN ECZANESİ

30.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

TÖRENSEL ECZANESİ

30.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy

MAĞUSA

EMİR ECZANESİ

30.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 54 54

Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

ERGİN ECZANESİ

30.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 47 35

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

GÜZELYURT

DOĞUŞ TÜRKBAYOĞLU ECZANESİ

30.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 836 43 58

Şht. Hasan Cafer Sk. Dış Kapı No: 1, Güzelyurt

LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ

30.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

30.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

 

 

 

 

30/11/2023 10:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 30 kasım 2023
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.