Nöbetçi Eczaneler (30 Kasım 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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30/11/2024

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Nöbetçi Eczaneler (30 Kasım 2024)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

30.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 10 80

Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

MERVE BİLLUR ECZANESİ

30.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 43 50

Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli

***

ÜLKER POZAN ECZANESİ

30.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 51 80

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

GİRNE BÖLGESİ:

DÜNYA ECZANESİ

30.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 09

Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne

***

GİRNE ECZANESİ

30.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 14 47

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

***

SOYERLER ECZANESİ

30.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 830 07 17

Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

30.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 94

Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa

***

MEVA ECZANESİ

30.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 837 23 23 - (0392) 366 37 73

15 A Ordu Sok. Kunter Güven Hastanesi ve Çanakkale Şehitliği Yanı, Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

30.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

30.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

30.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

ALT MESARYA BÖLGESİ:

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

30.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 236 91 00

Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

BUSE ULUÇAY ECZANESİ

30.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0533) 840 50 68

Şht. Karter Cad. Cevizli Dış Kapı 30A, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

30.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

***

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

30.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

30/11/2024 08:20
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TAGS: nöbetçi Eczaneler
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