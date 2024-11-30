Nöbetçi Eczaneler (30 Kasım 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
30/11/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
FATMA YÜRÜN ECZANESİ
30.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 10 80
Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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MERVE BİLLUR ECZANESİ
30.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 43 50
Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli
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ÜLKER POZAN ECZANESİ
30.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 51 80
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
GİRNE BÖLGESİ:
DÜNYA ECZANESİ
30.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 09
Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne
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GİRNE ECZANESİ
30.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 14 47
Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
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SOYERLER ECZANESİ
30.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 830 07 17
Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
30.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 94
Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa
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MEVA ECZANESİ
30.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 837 23 23 - (0392) 366 37 73
15 A Ordu Sok. Kunter Güven Hastanesi ve Çanakkale Şehitliği Yanı, Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
30.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
30.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
30.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ:
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
30.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 236 91 00
Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
BUSE ULUÇAY ECZANESİ
30.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0533) 840 50 68
Şht. Karter Cad. Cevizli Dış Kapı 30A, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
30.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
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OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
30.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz30/11/2024 08:20