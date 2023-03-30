Nöbetçi Eczaneler (30 Mart 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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30/03/2023

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Nöbetçi Eczaneler (30 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

APAYDIN ECZANESİ

30.03.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 51 59

2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa

***

NERGİS ECZANESİ

30.03.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 225 50 75

Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa

***

SEZER ECZANESİ

30.03.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 70 88

79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

30.03.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

KANDİL ECZANESİ

30.03.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

***

MELİZ 2 ECZANESİ

30.03.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 862 28 82

Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

30.03.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 20 26

15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa

***

UMUT ECZANESİ

30.03.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 23 69

Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GÜLSEN ECZANESİ

30.03.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

30.03.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

30.03.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

 

30/03/2023 08:42
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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