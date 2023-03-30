Nöbetçi Eczaneler (30 Mart 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
30/03/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ
APAYDIN ECZANESİ
30.03.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 51 59
2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa
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NERGİS ECZANESİ
30.03.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 225 50 75
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa
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SEZER ECZANESİ
30.03.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 70 88
79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
30.03.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
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KANDİL ECZANESİ
30.03.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
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MELİZ 2 ECZANESİ
30.03.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
30.03.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 20 26
15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa
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UMUT ECZANESİ
30.03.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 23 69
Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GÜLSEN ECZANESİ
30.03.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
30.03.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
30.03.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele