Nöbetçi Eczaneler – 30 Mayıs 2021

Kuzey Kıbrıs'taki nöbetçi eczanelerin listesi 30 Mayıs 2021

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30/05/2021

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Nöbetçi Eczaneler – 30 Mayıs 2021

LEFKOŞA

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı

0392 227 61 81

CEVHER ECZANESİ

Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Trafik Iışıkları yanı Dereboyu Lefkoşa

0392 227 72 51

ÖZYOL ECZANESİ

Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

03922232131

GİRNE

ADAŞEHİR ECZANESİ

Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası Yanı, Avrasya Gold Apartmanı, Girne (Arçelik Yanı, Yok Yoktur Market karşısı)

03928150188

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Girne (Lastikçi Cahit yanı) Karaoğlanoğlu

0392 822 41 42

GAZİMAĞUSA

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı Mağusa

03923661909

REZAN ECZANESİ

SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT

03923656911

GÜZELYURT

GİLANLI ECZANESİ

Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

03927144790

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

0533 834 82 51

ÜST MESARYA

KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ

ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE MAĞUSA

03923733360

ALT MESARYA

BUĞRA ECZANESİ(AKDOĞAN)

Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan GaziMağusa

03923778825

KARPAZ

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

0392 374 51 70

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK

0533 849 99 46

LEFKE

ULUS ECZANESİ

Ecevit cad. N0:11 Lefke

03927277649

30/05/2021 10:42
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler – 30 Mayıs 2021, haberkibris,
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