Nöbetçi Eczaneler – 30 Mayıs 2021
Kuzey Kıbrıs'taki nöbetçi eczanelerin listesi 30 Mayıs 2021
30/05/2021
LEFKOŞA
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı
0392 227 61 81
CEVHER ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Trafik Iışıkları yanı Dereboyu Lefkoşa
0392 227 72 51
ÖZYOL ECZANESİ
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
03922232131
GİRNE
ADAŞEHİR ECZANESİ
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası Yanı, Avrasya Gold Apartmanı, Girne (Arçelik Yanı, Yok Yoktur Market karşısı)
03928150188
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Girne (Lastikçi Cahit yanı) Karaoğlanoğlu
0392 822 41 42
GAZİMAĞUSA
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı Mağusa
03923661909
REZAN ECZANESİ
SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT
03923656911
GÜZELYURT
GİLANLI ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
03927144790
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .
0533 834 82 51
ÜST MESARYA
KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ
ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE MAĞUSA
03923733360
ALT MESARYA
BUĞRA ECZANESİ(AKDOĞAN)
Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan GaziMağusa
03923778825
KARPAZ
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
0392 374 51 70
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK
0533 849 99 46
LEFKE
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke
03927277649