Nöbetçi Eczaneler (Nöbetçi Eczaneler (30 Ocak 2024))

KKTC genelinde Nöbetçi Eczaneler listesi...

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30/01/2024

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Nöbetçi Eczaneler (Nöbetçi Eczaneler (30 Ocak 2024))

LEFKOŞA

AHMET MISIRLI ECZANESİ

30.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 93

Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya

BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ

30.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 55 15

Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı

CEVHER ECZANESİ

30.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 72 51

Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa

GİRNE

ÖZENİR ECZANESİ

30.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

RIZKI 2 ECZANESİ

30.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

30.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 816 12 13

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

MAĞUSA

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

30.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 364 84 94

Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa

TANYA SALİMER ECZANESİ

30.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 99 88

15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa

Güzelyurt

GÜLSEN ECZANESİ

30.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ
30.01.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

30.01.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 

30/01/2024 12:35
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, Nöbetçi Eczaneler, 30 Ocak 2024
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