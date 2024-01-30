Nöbetçi Eczaneler (Nöbetçi Eczaneler (30 Ocak 2024))
KKTC genelinde Nöbetçi Eczaneler listesi...
30/01/2024
LEFKOŞA
AHMET MISIRLI ECZANESİ
30.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 93
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya
BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ
30.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 55 15
Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı
CEVHER ECZANESİ
30.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 72 51
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa
GİRNE
ÖZENİR ECZANESİ
30.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
RIZKI 2 ECZANESİ
30.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
30.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
MAĞUSA
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
30.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 364 84 94
Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa
TANYA SALİMER ECZANESİ
30.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 99 88
15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa
Güzelyurt
GÜLSEN ECZANESİ
30.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
30.01.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
30.01.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele