Nöbetçi Eczaneler (30 Temmuz 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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30/07/2024

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Nöbetçi Eczaneler (30 Temmuz 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BİRGÜN ECZANESİ

30.07.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 12

Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa

***

ÇAĞANSOY ECZANESİ

30.07.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 66

Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli

***

İSMET ECZANESİ

30.07.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 15 40

Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

KÜÇÜK ECZANESİ

30.07.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 26

Canbulat Sok.No:5/C Girne

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

30.07.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

***

ZİYA SENCER ECZANESİ

30.07.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 826 51 91

Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BARIŞER ECZANESİ

30.07.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 40

Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

***

UZAY ECZANESİ

30.07.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 56 56

İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

30.07.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DİLAN PUL ECZANESİ

30.07.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

30.07.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

30/07/2024 12:50
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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