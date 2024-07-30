Nöbetçi Eczaneler (30 Temmuz 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
30/07/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BİRGÜN ECZANESİ
30.07.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 24 12
Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa
***
ÇAĞANSOY ECZANESİ
30.07.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 66
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
***
İSMET ECZANESİ
30.07.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 15 40
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
KÜÇÜK ECZANESİ
30.07.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 26
Canbulat Sok.No:5/C Girne
***
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
30.07.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
***
ZİYA SENCER ECZANESİ
30.07.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 826 51 91
Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BARIŞER ECZANESİ
30.07.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 40
Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
***
UZAY ECZANESİ
30.07.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 56 56
İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
30.07.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DİLAN PUL ECZANESİ
30.07.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
30.07.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele30/07/2024 12:50