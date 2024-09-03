Nöbetçi Eczaneler 3/09/2024

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Nasim Eczanesi
Colins Yanında, Ozkoç Plaza, Calıforıan Restorant Karşısında, Salamis Yolu Mağusa Gazimağusa / KKTC
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-03-40
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Sakarya Eczanesi
Narli Sokak, , Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Yanı, Sakarya, Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-29-89
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Gündal Eczanesi
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 816-05-43
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Nazım Varış Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla Mahallesi, No:149 Alsancak Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 821-30-88
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Ziya Sencer Eczanesi
Mete Adanır Caddesi, No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı, Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (533) 826-51-91
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İlkin Sadrazam Eczanesi
Binatlıı Sokak, N0:6 A/b Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-12-22
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Gökberk Alp Yakar Eczanesi
Mekanizi Caddesi, Royal Sun Residance Iskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
İskele
0 (539) 109-95-77
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İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
Lefke
0 (392) 727-82-40
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Ali Ersoy Eczanesi
Kemal Şemiler Caddesi, N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café Yanı Lefkoşa / KKTC
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Lefkoşa
0 (392) 330-12-77
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Arzum Davulcu Eczanesi
Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sokak, No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti Geçince, Vakıflar Bankası Karşısı Ara Yolu, B1 Market Yanı, Yenişehir, Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Lefkoşa
0 (392) 227-14-57
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Ebru Başay Eczanesi
Mehmet Akif Caddesi, No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Lefkoşa
0 (392) 227-02-42