Nöbetçi Eczaneler 3/09/2024

ads ads ads ads
03/09/2024

ads
Nöbetçi Eczaneler 3/09/2024

Nöbetçi Eczaneler 3/09/2024

Nasim Eczanesiyol tarifi

Colins Yanında, Ozkoç Plaza, Calıforıan Restorant Karşısında, Salamis Yolu Mağusa Gazimağusa / KKTC
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-03-40

Sakarya Eczanesiyol tarifi

Narli Sokak, , Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Yanı, Sakarya, Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-29-89

Gündal Eczanesiyol tarifi

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 816-05-43

Nazım Varış Eczanesiyol tarifi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla Mahallesi, No:149 Alsancak Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 821-30-88

Ziya Sencer Eczanesiyol tarifi

Mete Adanır Caddesi, No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı, Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (533) 826-51-91

İlkin Sadrazam Eczanesiyol tarifi

Binatlıı Sokak, N0:6 A/b Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-12-22

Gökberk Alp Yakar Eczanesiyol tarifi

Mekanizi Caddesi, Royal Sun Residance Iskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

İskele

0 (539) 109-95-77

İlksen Eczanesiyol tarifi

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

Lefke

0 (392) 727-82-40

Ali Ersoy Eczanesiyol tarifi

Kemal Şemiler Caddesi, N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café Yanı Lefkoşa / KKTC
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Lefkoşa

0 (392) 330-12-77

Arzum Davulcu Eczanesiyol tarifi

Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sokak, No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti Geçince, Vakıflar Bankası Karşısı Ara Yolu, B1 Market Yanı, Yenişehir, Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Lefkoşa

0 (392) 227-14-57

Ebru Başay Eczanesiyol tarifi

Mehmet Akif Caddesi, No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Lefkoşa

0 (392) 227-02-42
03/09/2024 08:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.