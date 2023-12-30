Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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30/12/2023

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Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

30.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli

***

BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ

30.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 55 15

Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı

***

ÖZYOL ECZANESİ

30.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 21 31

Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

30.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

***

KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

30.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 875 39 93

Karaoğlanoğlu Cad. Karmen Plaza No: 244, Girne

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

30.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ERGİN ECZANESİ

30.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 47 35

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

***

TANYA SALİMER ECZANESİ

30.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 99 88

15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

30.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

30.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

MELİZ ECZANESİ

30.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 31 00

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

DÖRTYOL ECZANESİ

30.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0542) 851 64 34

Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

30.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

30/12/2023 09:11
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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