Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
30/12/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
30.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli
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BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ
30.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 55 15
Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı
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ÖZYOL ECZANESİ
30.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 21 31
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
30.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
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KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
30.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 875 39 93
Karaoğlanoğlu Cad. Karmen Plaza No: 244, Girne
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NAZIM VARIŞ ECZANESİ
30.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ERGİN ECZANESİ
30.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 47 35
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
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TANYA SALİMER ECZANESİ
30.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 99 88
15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
30.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
30.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
MELİZ ECZANESİ
30.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
DÖRTYOL ECZANESİ
30.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0542) 851 64 34
Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
30.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele