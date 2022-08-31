Nöbetçi Eczaneler (31 Ağustos 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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31/08/2022

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Nöbetçi Eczaneler (31 Ağustos 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 225 61 61

Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

***

EBRU BAŞAY ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 227 02 42

Mehmet Akif Cad.No:63/A Dereboyu Lefkoşa

***

ÖZÜN ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 224 12 10

17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

MELİS UZUN ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 815 97 77

Işıl Sok.YuZUN Apt. N0:4 Yukarı Girne

***

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 815 08 50

Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 366 95 55

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

***

HALKIN ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 365 01 12

2.Uluçam Yolu Sakarya Evleri B Blok Dük.1 Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AYCAN ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

31/08/2022 09:05
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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