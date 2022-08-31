Nöbetçi Eczaneler (31 Ağustos 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
31/08/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 225 61 61
Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
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EBRU BAŞAY ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 227 02 42
Mehmet Akif Cad.No:63/A Dereboyu Lefkoşa
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ÖZÜN ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 224 12 10
17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
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MELİS UZUN ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 815 97 77
Işıl Sok.YuZUN Apt. N0:4 Yukarı Girne
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ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 815 08 50
Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 366 95 55
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
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HALKIN ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 365 01 12
2.Uluçam Yolu Sakarya Evleri B Blok Dük.1 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AYCAN ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele