Nöbetçi Eczaneler (31 Ağustos 2023)

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31/08/2023

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Nöbetçi Eczaneler (31 Ağustos 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ALİ ERSOY ECZANESİ

31.08.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 330 12 77

Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı

***

BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ

31.08.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 228 55 15

Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı

***

DERYA ECZANESİ

31.08.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 61 98

Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

31.08.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

31.08.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

***

TÖRENSEL ECZANESİ

31.08.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk

MAĞUSA BÖLGESİ:

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

31.08.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 94

Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa

***

MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ

31.08.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 06 50

Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Garanti Bankası Karşısı Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

31.08.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

31.08.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

31.08.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

31/08/2023 09:24
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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