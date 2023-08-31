Nöbetçi Eczaneler (31 Ağustos 2023)
31/08/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ALİ ERSOY ECZANESİ
31.08.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 330 12 77
Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı
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BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ
31.08.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 228 55 15
Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı
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DERYA ECZANESİ
31.08.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 61 98
Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
31.08.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
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NAZIM VARIŞ ECZANESİ
31.08.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
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TÖRENSEL ECZANESİ
31.08.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk
MAĞUSA BÖLGESİ:
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
31.08.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 94
Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa
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MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ
31.08.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 06 50
Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Garanti Bankası Karşısı Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
31.08.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
31.08.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
31.08.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele