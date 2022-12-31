Nöbetçi Eczaneler- 31 Aralık 2022
31/12/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ
FATMA YÜRÜN ECZANESİ
31.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 10 80
Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
31.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 224 04 15
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
ORTAKÖY ECZANESİ
31.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 32 00
Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar (Molto )Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
İPEK YÖNEY ECZANESİ
31.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 862 76 56
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
MARYAM ECZANESİ
31.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
MELİZ 2 ECZANESİ
31.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Vakıflar Çarşısı 4 C Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
31.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 868 09 01
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Gazimağusa
HİÇKORKMAZ ECZANESİ
31.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 832 24 03
Tünay İrfanoğlu sok. Northerland Premier, Dış Kapı No: 8, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
31.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
31.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
SERDARLI ECZANESİ
31.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ
MEHMET HOCA ECZANESİ
31.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 873 30 89
Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
31.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele