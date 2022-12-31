Nöbetçi Eczaneler- 31 Aralık 2022

ads ads ads ads
31/12/2022

ads
Nöbetçi Eczaneler- 31 Aralık 2022

LEFKOŞA BÖLGESİ

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

31.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 10 80

Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

31.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 04 15

Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

 

ORTAKÖY ECZANESİ

31.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 32 00

Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar (Molto )Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

İPEK YÖNEY ECZANESİ

31.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 862 76 56

Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

 

MARYAM ECZANESİ

31.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

 

MELİZ 2 ECZANESİ

31.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 862 28 82

Beyoğlu Sok. No:11 Vakıflar Çarşısı 4 C Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

31.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 868 09 01

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Gazimağusa

 

HİÇKORKMAZ ECZANESİ

31.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 832 24 03

Tünay İrfanoğlu sok. Northerland Premier, Dış Kapı No: 8, Sakarya, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

31.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

31.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

31.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

MEHMET HOCA ECZANESİ

31.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 873 30 89

Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi

 

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

31.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

 

31/12/2022 08:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.