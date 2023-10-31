Nöbetçi Eczaneler (31 Ekim 2023)

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31/10/2023

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Nöbetçi Eczaneler (31 Ekim 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

31.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 91 55

Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

***

GÜNEY ECZANESİ

31.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 66 95

Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

***

ORTAKÖY ECZANESİ

31.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 330 32 00

Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar (Molto )Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

İLGEN ECZANESİ

31.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

31.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

***

SOYERLER 1 ECZANESİ

31.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0539) 114 84 12

Naci Talat Caddesi Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C

***

MAĞUSA BÖLGESİ

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

31.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa

***

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

31.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 25 25

Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GİLANLI ECZANESİ

31.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

31.10.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

31.10.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

 

31/10/2023 08:42
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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