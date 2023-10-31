Nöbetçi Eczaneler (31 Ekim 2023)
31/10/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
31.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 91 55
Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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GÜNEY ECZANESİ
31.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 66 95
Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
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ORTAKÖY ECZANESİ
31.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 330 32 00
Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar (Molto )Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
İLGEN ECZANESİ
31.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
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NAZIM VARIŞ ECZANESİ
31.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
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SOYERLER 1 ECZANESİ
31.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0539) 114 84 12
Naci Talat Caddesi Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C
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MAĞUSA BÖLGESİ
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
31.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa
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BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
31.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 25 25
Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GİLANLI ECZANESİ
31.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
31.10.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
31.10.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele