Nöbetçi eczaneler 31 Ekim 2024

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31/10/2024

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Nöbetçi eczaneler 31 Ekim 2024

Süay Sevinç Eczanesiyol tarifi

Salamis Yolu No:168/A Gazimağusa
» Akay Saat yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-42-80

Hacer Balıkçı Eczanesiyol tarifi

Mustafa Kemal Bulvarı, Döveç Elite Life Apt. No:3 Gazimağusa
» Eski Kaliland karşısı, Üniversal Bank yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GazimağusaKaliland

0 (392) 365-55-18

Rızkı Eczanesiyol tarifi

Naci Talat Caddesi No:3 Girne
» Foto Berkenat yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 815-34-96

Turgay Paralı Eczanesiyol tarifi

Semih Sancar Caddesi, Carrington 44 Apt. Dükkan No:3 Girne
» SushiCo yanı, Rota Reklam bitişiği
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (533) 837-61-26

Özenir Eczanesiyol tarifi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Kocatepe Sokak No:69 Girne
» Lapta Manolya Hotel karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneLapta

0 (542) 876-06-60

Sevil Eczanesiyol tarifi

55 Ecevit Caddesi, Beşyol Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-35-91

Selin Eczanesiyol tarifiCep Telefonu numarası

Şehit Üsteğmen Mustafa Orhan Caddesi No:5 Yeni İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

İskele

0 (533) 884-86-59

Olgun Kahyaoğlu Eczanesiyol tarifi

Karpaz, Ada Caddesi, Bafra No:37/E Mehmetçik / İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)

İskeleMehmetçik

0 (533) 849-99-46

Sakiner Eczanesiyol tarifi

Yeni Erenköy İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)

İskeleYeni Erenköy

0 (392) 374-43-56

Hatice Soyer Eczanesiyol tarifi

Cengiz Topel Caddesi No:74/A Cengizköy / Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

LefkeCengizköy

0 (548) 865-52-91

Yelim Eczanesiyol tarifi

Gültekin Şengör Sokak, Aküç Apt. Kumsal / Lefkoşa
» Araç Kayıt Dairesi karşı yolu, Mamulcuoğlu karşısı, Keros Kuru Temizleme yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Lefkoşa

0 (392) 228-78-66

Akdora Eczanesiyol tarifi

Mumcu Tepe Sokak Bozhan Apt. No:4 Anıttepe Yolu Hamitköy / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaHamitköy

0 (392) 225-33-55

Gülnur Eczanesiyol tarifi

Kemal Şemiler Caddesi No:48/B Metehan / Lefkoşa
» Köseoğlu Market yanı, Zefir Cafe karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaMetehan

0 (392) 223-66-30
31/10/2024 16:23
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TAGS: Nöbetçi eczaneler
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