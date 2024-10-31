Nöbetçi eczaneler 31 Ekim 2024
31/10/2024
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» Akay Saat yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-42-80
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» Eski Kaliland karşısı, Üniversal Bank yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GazimağusaKaliland
0 (392) 365-55-18
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» Foto Berkenat yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 815-34-96
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» SushiCo yanı, Rota Reklam bitişiği
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (533) 837-61-26
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» Lapta Manolya Hotel karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneLapta
0 (542) 876-06-60
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-35-91
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
İskele
0 (533) 884-86-59
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)
İskeleMehmetçik
0 (533) 849-99-46
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)
İskeleYeni Erenköy
0 (392) 374-43-56
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
LefkeCengizköy
0 (548) 865-52-91
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» Araç Kayıt Dairesi karşı yolu, Mamulcuoğlu karşısı, Keros Kuru Temizleme yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Lefkoşa
0 (392) 228-78-66
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaHamitköy
0 (392) 225-33-55
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» Köseoğlu Market yanı, Zefir Cafe karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaMetehan
0 (392) 223-66-30