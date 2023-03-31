Nöbetçi Eczaneler (31 Mart 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
31/03/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ
AKDORA ECZANESİ
31.03.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 33 55
Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy
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DİLEK ECZANESİ
31.03.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 18 67
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa
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TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
31.03.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 40
Belediye Bulvarı N0:75/C Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN LİFE ECZANESİ
31.03.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 73 50
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda
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NAZIM VARIŞ ECZANESİ
31.03.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
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NEJLA ERÇAL ECZANESİ
31.03.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16
Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
HALKIN ECZANESİ
31.03.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 01 12
2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa
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TARABYA ECZANESİ
31.03.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 36 07
15 Ağustos Bulvarı No: 25A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
31.03.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
31.03.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
31.03.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele