Nöbetçi Eczaneler (31 Mart 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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31/03/2023

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Nöbetçi Eczaneler (31 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

AKDORA ECZANESİ

31.03.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 33 55

Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy

***

DİLEK ECZANESİ

31.03.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 18 67

Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa

***

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

31.03.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 40

Belediye Bulvarı N0:75/C Yenikent Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN LİFE ECZANESİ

31.03.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 73 50

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

31.03.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

***

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

31.03.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16

Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

HALKIN ECZANESİ

31.03.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 01 12

2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa

***

TARABYA ECZANESİ

31.03.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 36 07

15 Ağustos Bulvarı No: 25A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

31.03.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

31.03.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

31.03.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

 

31/03/2023 09:00
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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