Nöbetçi Eczaneler (31 Ocak 2024)
31/01/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
LA PHARMA ECZANESİ
31.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 14 14
Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)
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ORHAN BERKE ECZANESİ
31.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 31 21
Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa
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SABİHA BULDUK ECZANESİ
31.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 65 65
Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt. Dük. No: 3, Yenişehir (Orman Dairesi Yolu), Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN LİFE ECZANESİ
31.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 888 56 66
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)
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İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
31.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
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SALİM KARABEKİR ECZANESİ
31.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 845 98 36
Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BARIŞER ECZANESİ
31.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 40
Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
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PETEK ECZANESİ
31.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 28
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
31.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
31.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
31.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele