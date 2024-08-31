Nöbetçi Eczaneler (31 Ağustos 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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31/08/2024

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Nöbetçi Eczaneler (31 Ağustos 2024)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ

31.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 36 63

Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa

***

İNCİRLİ ECZANESİ

31.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 20 22

46/A Kemal Şemiler Cad. Aydemet - Kermiya, Lefkoşa

***

TUNA ECZANESİ

31.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 78 74

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza ve Mochachina yanı Yenişehir

GİRNE BÖLGESİ:

MELİS UZUN ECZANESİ

31.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 862 11 72

Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

***

SALİM KARABEKİR ECZANESİ

31.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 845 98 36

Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne

***

SERTAÇ ECZANESİ

31.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24

Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı ilerisi Hocanın Apt.3/B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ASLI EREN ECZANESİ

31.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 47 47

Ziya Gökalp Cad.Eski Belça Süpermarket Yolu Bitirim Ayakkabı yanı GaziMağusa

***

MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ

31.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 06 50

Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Garanti Bankası Karşısı Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ

31.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

31.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

31.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

TURAN CEYDA ECZANESİ

31.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 236 83 80

Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

31.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

31/08/2024 08:31
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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