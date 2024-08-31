Nöbetçi Eczaneler (31 Ağustos 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
31/08/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ
31.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 36 63
Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa
***
İNCİRLİ ECZANESİ
31.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 20 22
46/A Kemal Şemiler Cad. Aydemet - Kermiya, Lefkoşa
***
TUNA ECZANESİ
31.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 78 74
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza ve Mochachina yanı Yenişehir
GİRNE BÖLGESİ:
MELİS UZUN ECZANESİ
31.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 862 11 72
Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
***
SALİM KARABEKİR ECZANESİ
31.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 845 98 36
Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne
***
SERTAÇ ECZANESİ
31.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24
Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı ilerisi Hocanın Apt.3/B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ASLI EREN ECZANESİ
31.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 47 47
Ziya Gökalp Cad.Eski Belça Süpermarket Yolu Bitirim Ayakkabı yanı GaziMağusa
***
MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ
31.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 06 50
Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Garanti Bankası Karşısı Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
ERİN ECZANESİ
31.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
31.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
31.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
TURAN CEYDA ECZANESİ
31.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 236 83 80
Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
31.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele31/08/2024 08:31