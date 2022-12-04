Nöbetçi Eczaneler (4 Aralık 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
04/12/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ
ADAHAN ECZANESİ
04.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 37 00
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
ERSAĞ ECZANESİ
04.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 62 17
Nidai Cabacaba Apt. Fuar karşısı Ortaköy Lefkoşa
SEZER ECZANESİ
04.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 70 88
79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya
GİRNE BÖLGESİ
AYDIN ECZANESİ
04.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 821 33 61
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
DÜNYA ECZANESİ
04.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 09
Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
04.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 816 01 23
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
04.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 20 26
15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5,
Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
04.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 59 59
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
04.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 18 94
Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
HATİCE SOYER ECZANESİ
04.12.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
SERDARLI ECZANESİ
04.12.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ
DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ
04.12.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0548) 871 72 59
Atatürk Cad. No:1 İnönü
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
04.12.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
GÜRSEL ECZANESİ
04.12.2022 (Pazar)
08:00 - 16:00
(0392) 374 51 70
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
04.12.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz