Nöbetçi Eczaneler (4 Aralık 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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04/12/2022

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Nöbetçi Eczaneler (4 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ADAHAN ECZANESİ

04.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 37 00

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

ERSAĞ ECZANESİ

04.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 62 17

Nidai Cabacaba Apt. Fuar karşısı Ortaköy Lefkoşa

 

SEZER ECZANESİ

04.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 70 88

79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya

 

GİRNE BÖLGESİ

AYDIN ECZANESİ

04.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 821 33 61

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

 

DÜNYA ECZANESİ

04.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 09

Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne

 

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

04.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 816 01 23

Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

04.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 20 26

15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5,

Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa

 

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

04.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 59 59

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

04.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 18 94

Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

HATİCE SOYER ECZANESİ

04.12.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

04.12.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ

04.12.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0548) 871 72 59

Atatürk Cad. No:1 İnönü

 

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

04.12.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

GÜRSEL ECZANESİ

04.12.2022 (Pazar)

08:00 - 16:00

(0392) 374 51 70

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

 

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

04.12.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

04/12/2022 15:08
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