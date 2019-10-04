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Nöbetçi Eczaneler (4 Ekim 2019)

KKTC Nöbetçi Eczaneler...

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04/10/2019

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Nöbetçi Eczaneler (4 Ekim 2019)

LEFKOŞA:

SEZER ECZANESİ

 Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa

 2237088

***

AYŞE BIYIKOĞLU ECZ

 Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli / Lefkoşa

 2236750

***

DİLEK ECZANESİ

 Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş Lefkoşa / Lefkoşa

 2281867

GİRNE:

SETENAY BENGİSU ECZ

 Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy / Girne

 8160082

 ***

 

GİRNE ECZANESİ

 Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne / Girne

 8151447

 

GAZİMAĞUSA:

BURCU GÖKALP ECZANESİ

 Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3 / Gazimağusa

 3656939

***

ADA ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa / Gazimağusa

 3653130

GÜZELYURT:

İNCİRLİ ECZANESİ

 Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt / Güzelyurt

 7142874

LEFKE:

NANE LİMON ECZANESİ

ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE - Lefke

03927277470

 
04/10/2019 16:21
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TAGS: KKTC, Nöbetçi, Eczaneler, 4 EKİM, 2019, HABER, kıbrıs,
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