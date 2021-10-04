Nöbetçi Eczaneler (4 Ekim 2021)

Ülke genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi

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04/10/2021

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Nöbetçi Eczaneler (4 Ekim 2021)

LEFKOŞA

AŞAN ECZANESİ

 Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI Lefkoşa / Lefkoşa

 03922255730

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

 HACET SOK.8/C DİN SİTESİ KARŞISI İŞ BANKASI YANI HAMİTKÖY / Lefkoşa

 03922256161

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

 ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA / Lefkoşa

 03922280909

GAZİMAĞUSA

FAYDALI ECZANESİ

 Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa / Gazimağusa

 03923656922

KARAKOL ECZANESİ

 Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa / Gazimağusa

 03923656519

GİRNE

ARDA ÇELİK ECZANESİ

 Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi Bedel Plaza No:4-5 Girne / Girne

 0392 815 20 69

ZİYA SENCER ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne / Girne

 0533 826 51 91

ŞİFALI ECZANESİ

 Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne / Girne

 0533 846 33 30

GÜZELYURT

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143591

LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ

 Cengizköy N0:74 /A Lefke / Lefke

 05488655291

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele / İskele

 0548 860 55 54

 

 

 

04/10/2021 09:38
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 4 Ekim 2021,
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