Nöbetçi Eczaneler (4 Ekim 2021)
Ülke genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi
04/10/2021
LEFKOŞA
AŞAN ECZANESİ
Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI Lefkoşa / Lefkoşa
03922255730
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
HACET SOK.8/C DİN SİTESİ KARŞISI İŞ BANKASI YANI HAMİTKÖY / Lefkoşa
03922256161
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA / Lefkoşa
03922280909
GAZİMAĞUSA
FAYDALI ECZANESİ
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa / Gazimağusa
03923656922
KARAKOL ECZANESİ
Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa / Gazimağusa
03923656519
GİRNE
ARDA ÇELİK ECZANESİ
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi Bedel Plaza No:4-5 Girne / Girne
0392 815 20 69
ZİYA SENCER ECZANESİ
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne / Girne
0533 826 51 91
ŞİFALI ECZANESİ
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne / Girne
0533 846 33 30
GÜZELYURT
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt / Güzelyurt
03927143591
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke / Lefke
05488655291
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele / İskele
0548 860 55 54