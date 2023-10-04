Nöbetçi Eczaneler (4 Ekim 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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04/10/2023

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Nöbetçi Eczaneler (4 Ekim 2023)

LEFKOŞA

AHMET MISIRLI ECZANESİ

04.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 93

Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya

CEMRE ECZANESİ

04.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 65 49

Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

04.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 76 76

Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE

GÜNDAL ECZANESİ

04.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 816 05 43

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

04.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

ŞİFALI ECZANESİ

04.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

MAĞUSA

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

04.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 91 93

Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

SÜMER ECZANESİ
04.10.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 49 69
İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

04.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

04.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

04.10.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

 

04/10/2023 09:15
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 4 ekim 2023
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