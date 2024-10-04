Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim 2024

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04/10/2024

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Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim 2024

Zerin Volkan Eczanesiyol tarifi

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt. Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-59-59

Ören Eczanesiyol tarifi

Maraş Bölgesi, Cengizhan Yolu No:91 Gazimağusa
» Kombos Meydanı, Öztemur Hırdavat ve Fidan Market karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GazimağusaMaraş

0 (392) 366-34-57

Başak Eczanesiyol tarifi

Ziya Rızkı Caddesi No:31 Girne
» Ocak Kulubü karşısı, Barbaroslar Market yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 815-36-20

Tören II Eczanesiyol tarifi

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
» Kombos Taksi Durağı yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 815-17-90

Özenir Eczanesiyol tarifi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Kocatepe Sokak No:69 Girne
» Lapta Manolya Hotel karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneLapta

0 (542) 876-06-60

Camcıoğlu Eczanesiyol tarifi

Şehit Münür Dilaver Sokak No:24/C Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-24-57

Gökberk Alp Yakar Eczanesiyol tarifi

Makenzi Caddesi, Cevizli Royal Sun Residence No:3 İskele
» Doktorlar Sitesi arkası
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

İskele

0 (539) 109-95-77

Olgun Kahyaoğlu Eczanesiyol tarifi

Karpaz, Ada Caddesi, Bafra No:37/E Mehmetçik / İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)

İskeleMehmetçik

0 (533) 849-99-46

Karpazın Eczanesiyol tarifiCep Telefonu numarası

Şehit Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 Yenierenköy / İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)

İskeleYeni Erenköy

0 (539) 112-38-02

Şifa Bıldır Eczanesiyol tarifi

Fuat Yakup Sokak, Denizli No:1/1 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

LefkeGemikonağı

0 (533) 841-95-78

La Pharma Eczanesiyol tarifi

Şehit Mustafa Mehmet Sokak No:71/C Göçmenköy / Lefkoşa
» Adıgüzel Lastik Servisi yanı, Erel Ahşap karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaGöçmenköy

0 (392) 223-14-14

İncirli Eczanesiyol tarifi

Kemal Şemiler Caddesi No:46/A Aydemet - Kermiya / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaKermiya

0 (392) 330-20-22

Hazal Reis Eczanesiyol tarifi

Eski Cemaat Meclisi İplik Pazarı Memduh Erdal karşısı Cafe No:3 yanı Surlariçi / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaSurlariçi

0 (392) 228-65-05
04/10/2024 08:58
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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