Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim 2024
04/10/2024
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-59-59
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» Kombos Meydanı, Öztemur Hırdavat ve Fidan Market karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GazimağusaMaraş
0 (392) 366-34-57
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» Ocak Kulubü karşısı, Barbaroslar Market yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 815-36-20
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» Kombos Taksi Durağı yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 815-17-90
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» Lapta Manolya Hotel karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneLapta
0 (542) 876-06-60
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-24-57
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» Doktorlar Sitesi arkası
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
İskele
0 (539) 109-95-77
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)
İskeleMehmetçik
0 (533) 849-99-46
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)
İskeleYeni Erenköy
0 (539) 112-38-02
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
LefkeGemikonağı
0 (533) 841-95-78
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» Adıgüzel Lastik Servisi yanı, Erel Ahşap karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaGöçmenköy
0 (392) 223-14-14
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaKermiya
0 (392) 330-20-22
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaSurlariçi
0 (392) 228-65-05