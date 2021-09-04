Nöbetçi Eczaneler (4 Eylül 2021)
Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi
04/09/2021
LEFKOŞA:
İYİGÜN ECZANESİ
Muhtar Yusuf Galeria No:2 K.Kaymaklı Lefkoşa
0392 227 25 71
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SEVAL ECZANESİ
9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa
03922238675
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CEMRE ECZANESİ
Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa
03922276549
GİRNE:
ZİYA SENCER ECZANESİ
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne
0533 826 51 91
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BARIŞ ECZANESİ
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
03928218410
GAZİMAĞUSA:
İNEM MİMAR ECZANESİ
Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa
05488422795
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MEVA ECZANESİ
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
03923663773
GÜZELYURT:
AŞAR ECZANESİ
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
0392 714 21 93
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .
0533 834 82 51
LEFKE:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE
7278 565