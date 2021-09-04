Nöbetçi Eczaneler (4 Eylül 2021)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi

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04/09/2021

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Nöbetçi Eczaneler (4 Eylül 2021)

LEFKOŞA:

İYİGÜN ECZANESİ

 Muhtar Yusuf Galeria No:2 K.Kaymaklı Lefkoşa

 0392 227 25 71

***

SEVAL ECZANESİ

 9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa

 03922238675

***

CEMRE ECZANESİ

 Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa

 03922276549

 GİRNE:

ZİYA SENCER ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne

 0533 826 51 91

***

BARIŞ ECZANESİ

 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

 03928218410

 GAZİMAĞUSA:

İNEM MİMAR ECZANESİ

 Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa

 05488422795

 ***

MEVA ECZANESİ

 15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

 03923663773

GÜZELYURT:

AŞAR  ECZANESİ 

 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

 0392 714 21 93

İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

 0533 834 82 51

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

 7278 565

 

04/09/2021 08:49
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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