Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül 2024

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04/09/2024

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Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül 2024

Ada Eczanesiyol tarifi

İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-31-30

Zerin Volkan Eczanesiyol tarifi

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt. Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-59-59

Dilara Özhamit Eczanesiyol tarifi

Mete Adanır Caddesi, Yukarı Girne No:1-A Girne
» Kozan Döviz yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 815-11-88

Emin Eczanesiyol tarifi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (533) 870-19-46

Setenay Bengisu Eczanesiyol tarifi

Semih Sancar Caddesi, Perçinkardeşler İş Merkezi No:3 Doğanköy Girne
» Bellapais Trafik Işıkları yolu, Ardıç yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 816-00-82

İnci Eczanesiyol tarifi

Kutlu Adalı Bulvarı No:1-K Güzelyurt
» Terminal karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-32-52

Mevlüt Kaçmaz Eczanesiyol tarifi

Mekanzi Caddesi, Ezgi Sokak, Dumika Const Ltd. Sezar Sitesi Dükkan No:10 Cevizli / İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

İskele

0 (548) 860-55-54

Ayşe Altıntuğ Eczanesiyol tarifi

Şehit Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

Lefke

0 (542) 872-69-74

Öznem Kılınçkını Eczanesiyol tarifi

Mehmet Akif Caddesi, Mustafa Derviş Apt. No:111/H Dereboyu / Lefkoşa
» Golden Tulip Hotel karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Lefkoşa

0 (392) 227-11-10

Sezer Eczanesiyol tarifi

Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi No:79/B Kermiya Ortaköy / Lefkoşa
» Lemar Yolu-Çin Pazarı karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Lefkoşa

0 (392) 223-70-88

Yonca Hatipoğlu Eczanesiyol tarifi

Ecvet Yusuf Caddesi, Miniloy Dükkan No:2 Kızılbaş / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Lefkoşa

0 (392) 228-06-06
04/09/2024 08:39
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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