Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül 2024
04/09/2024
|
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-31-30
|
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-59-59
|
» Kozan Döviz yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 815-11-88
|
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (533) 870-19-46
|
» Bellapais Trafik Işıkları yolu, Ardıç yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 816-00-82
|
» Terminal karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-32-52
|
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
İskele
0 (548) 860-55-54
|
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
Lefke
0 (542) 872-69-74
|
» Golden Tulip Hotel karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Lefkoşa
0 (392) 227-11-10
|
» Lemar Yolu-Çin Pazarı karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Lefkoşa
0 (392) 223-70-88
|
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Lefkoşa
0 (392) 228-06-06