Nöbetçi Eczaneler (4 Kasım 2019)
KKTC Nöbetçi Eczaneler...
04/11/2019
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LEFKOŞA
ECEM ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa / Lefkoşa
03922288956
SEZER ECZANESİ
Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa
03922237088
CANEŞ ECZ
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy / Lefkoşa
GİRNE
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne / Girne
05488708442
AYDIN LİFE ECZANESİ
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda) / Girne
03928157350
GAZİMAĞUSA
İNEM MİMAR ECZANESİ
Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa / Gazimağusa
SÜMER ECZANESİ
258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa / Gazimağusa
GÜZELYURT
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt / Güzelyurt
03927142316
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke