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Nöbetçi Eczaneler (4 Kasım 2019)

KKTC Nöbetçi Eczaneler...

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04/11/2019

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Nöbetçi Eczaneler (4 Kasım 2019)

LEFKOŞA

ECEM ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa / Lefkoşa

 03922288956

SEZER ECZANESİ

 Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922237088

CANEŞ ECZ

 Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy / Lefkoşa

GİRNE

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne / Girne

 05488708442

AYDIN LİFE ECZANESİ

 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda) / Girne

 03928157350

GAZİMAĞUSA

İNEM MİMAR ECZANESİ

 Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa / Gazimağusa

SÜMER ECZANESİ

 258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa / Gazimağusa

GÜZELYURT

AYCAN ECZANESİ

 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt / Güzelyurt

 03927142316

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke

04/11/2019 09:24
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TAGS: Nöbetçi, HABER, KIBRIS, Eczaneler, 4, Kasım, 2019
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