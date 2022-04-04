Nöbetçi Eczaneler (4 Nisan 2022)
04/04/2022
LEFKOŞA
SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli / Lefkoşa
0392 223 19 97
SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli / Lefkoşa
0392 223 19 97
APAYDIN ECZANESİ
2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik Lefkoşa / Lefkoşa
03922275159
GAZİMAĞUSA
OSMANKAN ECZANESİ
Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı, / Gazimağusa
03923669297
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ / Gazimağusa
03923655594
GİRNE
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu / Girne
03928152150
EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne / Girne
0533 870 19 46
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZ
Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne / Girne
03928223885
GÜZELYURT
CAMCIOĞLU ECZANESİ
Şht. Münür Dilaver Sok N0:24 C Güzelyurt / Güzelyurt
7142 457
LEFKE
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke / Lefke
03927277649
08:00-22:00 (22:00-00:00
İSKELE
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke / Lefke
03927277649
08:00-22:00 (22:00-00:00