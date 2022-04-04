Nöbetçi Eczaneler (4 Nisan 2022)

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04/04/2022

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Nöbetçi Eczaneler (4 Nisan 2022)

LEFKOŞA

SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ

 Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli / Lefkoşa

 0392 223 19 97

SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ

 Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli / Lefkoşa

 0392 223 19 97

APAYDIN ECZANESİ

 2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik Lefkoşa / Lefkoşa

 03922275159

GAZİMAĞUSA

OSMANKAN ECZANESİ

 Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı, / Gazimağusa

 03923669297

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

 HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ / Gazimağusa

 03923655594

GİRNE

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu / Girne

 03928152150

EMİN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne / Girne

 0533 870 19 46

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne / Girne

 03928223885

GÜZELYURT

CAMCIOĞLU ECZANESİ

 Şht. Münür Dilaver Sok N0:24 C Güzelyurt / Güzelyurt

 7142 457

LEFKE

ULUS ECZANESİ

 Ecevit cad. N0:11 Lefke / Lefke

 03927277649

 08:00-22:00 (22:00-00:00

İSKELE

ULUS ECZANESİ

 Ecevit cad. N0:11 Lefke / Lefke

 03927277649

 08:00-22:00 (22:00-00:00

 

 

 

 

 

04/04/2022 11:36
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc4 nısan 2022, kktc,
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