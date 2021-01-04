Nöbetçi eczaneler (4 Ocak 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczanelerin listesi...

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04/01/2021

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Nöbetçi eczaneler (4 Ocak 2021)

KKTC’de nöbetçi olan tüm eczanelerin listesi aşağıdaki gibidir.

LEFKOŞA

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

ATATÜRK CAD. KOLAN BRİTİSH KARŞISI GÖNYELİ

03922234565

HAZAL REİS ECZANESİ

ESKİ CEMAAT MECLİSİ İPLİK PAZARI MEMDUH ERDAL KARŞISI CAFE NO:3 YANI SURLARİÇİ LEFKOŞA

0392 228 65 05

SERKAN KERVAN ECZANESİ

HÜRRİYET CAD. N0:11/ B HAMİTKÖY LEFKOŞA

0392 225 80 91

GİRNE

AŞAR ECZANESİ

MUSTAFA ÇAĞATAY CAD. MAHKEMELER YANI GARANTİ BANKASI KARŞISI NO:32 GİRNE

0392 815 70 75

RIZKI ECZANESİ

NACİ TALAT CAD. N0:3 FOTO BERKENAT YANI GİRNE

0392 815 34 96

GAZİMAĞUSA

CEREN ECZANESİ

PAPATYA APT.NO:2 LARNAKA YOLU ANIT ÇEMBERİ YANI

03923663374

TARABYA ECZANESİ

İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:43 GAZİMAĞUSA POLİS EMEKLİLERİ DERNEĞİ KARŞISI-ZİRAAT BANK YANI.

03923651607

GÜZELYURT

GİLANLI ECZANESİ

ECEVİT CAD. N0:112 GÜZELYURT

03927144790

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

DT. TEMEL ZEKİ CAD. ARKEN B 2 APT. N0:3 İSKELE

03923712224

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

ŞHT.NEJDET LEVENT SOKAK N0:4/ A DENİZLİ LEFKE

7278 500

04/01/2021 16:55
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TAGS: Nöbetçi eczaneler, 4 Ocak 2021, haberkıbrıs, kktc,
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