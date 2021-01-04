Nöbetçi eczaneler (4 Ocak 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczanelerin listesi...
04/01/2021
KKTC’de nöbetçi olan tüm eczanelerin listesi aşağıdaki gibidir.
LEFKOŞA
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
ATATÜRK CAD. KOLAN BRİTİSH KARŞISI GÖNYELİ
03922234565
HAZAL REİS ECZANESİ
ESKİ CEMAAT MECLİSİ İPLİK PAZARI MEMDUH ERDAL KARŞISI CAFE NO:3 YANI SURLARİÇİ LEFKOŞA
0392 228 65 05
SERKAN KERVAN ECZANESİ
HÜRRİYET CAD. N0:11/ B HAMİTKÖY LEFKOŞA
0392 225 80 91
GİRNE
AŞAR ECZANESİ
MUSTAFA ÇAĞATAY CAD. MAHKEMELER YANI GARANTİ BANKASI KARŞISI NO:32 GİRNE
0392 815 70 75
RIZKI ECZANESİ
NACİ TALAT CAD. N0:3 FOTO BERKENAT YANI GİRNE
0392 815 34 96
GAZİMAĞUSA
CEREN ECZANESİ
PAPATYA APT.NO:2 LARNAKA YOLU ANIT ÇEMBERİ YANI
03923663374
TARABYA ECZANESİ
İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:43 GAZİMAĞUSA POLİS EMEKLİLERİ DERNEĞİ KARŞISI-ZİRAAT BANK YANI.
03923651607
GÜZELYURT
GİLANLI ECZANESİ
ECEVİT CAD. N0:112 GÜZELYURT
03927144790
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
DT. TEMEL ZEKİ CAD. ARKEN B 2 APT. N0:3 İSKELE
03923712224
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
ŞHT.NEJDET LEVENT SOKAK N0:4/ A DENİZLİ LEFKE
7278 500