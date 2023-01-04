Nöbetçi Eczaneler (4 Ocak 2023)

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04/01/2023

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Nöbetçi Eczaneler (4 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

  04.01.2023 (Çarşamba)
  08:00 - 00:00
  (0392) 228 09 09
  Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)

 

İZEM ECZANESİ

  04.01.2023 (Çarşamba)
  08:00 - 00:00
  (0392) 228 00 40
  İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

 

OBA ECZANESİ

  04.01.2023 (Çarşamba)
  08:00 - 00:00
  (0392) 223 71 01
  Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

  04.01.2023 (Çarşamba)
  08:00 - 00:00
  (0533) 830 00 49
  Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

 

BAŞAK ECZANESİ

  04.01.2023 (Çarşamba)
  08:00 - 00:00
  (0392) 815 36 20
  Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

 

ŞİFALI ECZANESİ

  04.01.2023 (Çarşamba)
  08:00 - 00:00
  (0533) 846 33 30
  Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

MAĞUSA ECZANESİ

  04.01.2023 (Çarşamba)
  08:00 - 00:00
  (0392) 365 19 20
  Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2

 

REZAN ECZANESİ

  04.01.2023 (Çarşamba)
  08:00 - 00:00
  (0392) 365 69 11
  İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

  04.01.2023 (Çarşamba)
  08:00 - 00:00
  (0392) 714 18 94
  Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

  04.01.2023 (Çarşamba)
  08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
  (0533) 882 94 56
  Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

SELİN ECZANESİ

  04.01.2023 (Çarşamba)
  08:00 - 22:00
  (0392) 371 28 56
  Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele 

 

04/01/2023 08:26
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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