Nöbetçi Eczaneler (4 Şubat 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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04/02/2021

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Nöbetçi Eczaneler (4 Şubat 2021)

LEFKOŞA:

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

 Osman Paşa Caddesi / KÖŞKLÜÇİFTLİK Lefkoşa- MARDO CAFE Karşısı

 0392 228 25 72

***

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

 İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı

 0392 227 61 81

***

ÖZYOL ECZANESİ

 Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

 03922232131

GİRNE:

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A Kozan Döviz ve Myata Lounge Yanı Girne

 03928151188

***

ÖMRÜM ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

 03928222287

 GAZİMAĞUSA:

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

 HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ

 03923655594

***

SÜMER ECZANESİ

 258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa

 03923654969

GÜZELYURT:

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 03927143591

İSKELE:

SELİN ECZANESİ

 Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele

 0392 371 28 56

LEFKE:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı

 05338419578

04/02/2021 09:14
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc, 17 MART 2020
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