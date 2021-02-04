Nöbetçi Eczaneler (4 Şubat 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
04/02/2021
LEFKOŞA:
FULDEN DONANGİL ECZANESİ
Osman Paşa Caddesi / KÖŞKLÜÇİFTLİK Lefkoşa- MARDO CAFE Karşısı
0392 228 25 72
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ÇAĞLAYAN ECZANESİ
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı
0392 227 61 81
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ÖZYOL ECZANESİ
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
03922232131
GİRNE:
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A Kozan Döviz ve Myata Lounge Yanı Girne
03928151188
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ÖMRÜM ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
03928222287
GAZİMAĞUSA:
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ
03923655594
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SÜMER ECZANESİ
258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa
03923654969
GÜZELYURT:
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
03927143591
İSKELE:
SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele
0392 371 28 56
LEFKE:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı
05338419578