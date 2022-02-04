Nöbetçi Eczaneler (4 Şubat 2022)

Ülke Genelinde nöbetçi eczaneler...

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04/02/2022

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Nöbetçi Eczaneler (4 Şubat 2022)

LEFKOŞA

GÖNYELİ ECZANESİ

 Ünveren Sok.Ahmet Dereli Apt. No:13 Concorde Tower Otel Karşısı Yenikent Gönyeli / Lefkoşa

 0533 856 64 44

EBRU BAŞAY ECZ

 Mehmet Akif Cad.No:78/3 Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa

 03922270242

AKDENİZ ECZANESİ

 Atatürk Cad. N0:106 Yenişehir Belça Market yanı Otobüs Terminali yanı Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 228 82 77

GAZİMAĞUSA

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa / Gazimağusa

 03923656060

BURCU GÖKALP ECZANESİ

 Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3 / Gazimağusa

 03923656939

GİRNE

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

 SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE / Girne

 05488811811

ŞİFALI ECZANESİ

 Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne / Girne

 0533 846 33 30

RIZKI II ECZANESİ

 Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne / Girne

 03928245606

GÜZELYURT

GİLANLI ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt / Güzelyurt

 03927144790

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

 Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke / Lefke

 7278 500

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele . / İskele

 0533 834 82 51

 

04/02/2022 09:05
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 4 şubat 2022,
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