Nöbetçi Eczaneler (4 Şubat 2022)
Ülke Genelinde nöbetçi eczaneler...
04/02/2022
LEFKOŞA
GÖNYELİ ECZANESİ
Ünveren Sok.Ahmet Dereli Apt. No:13 Concorde Tower Otel Karşısı Yenikent Gönyeli / Lefkoşa
0533 856 64 44
EBRU BAŞAY ECZ
Mehmet Akif Cad.No:78/3 Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa
03922270242
AKDENİZ ECZANESİ
Atatürk Cad. N0:106 Yenişehir Belça Market yanı Otobüs Terminali yanı Lefkoşa / Lefkoşa
0392 228 82 77
GAZİMAĞUSA
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa / Gazimağusa
03923656060
BURCU GÖKALP ECZANESİ
Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3 / Gazimağusa
03923656939
GİRNE
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE / Girne
05488811811
ŞİFALI ECZANESİ
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne / Girne
0533 846 33 30
RIZKI II ECZANESİ
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne / Girne
03928245606
GÜZELYURT
GİLANLI ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt / Güzelyurt
03927144790
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke / Lefke
7278 500
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele . / İskele
0533 834 82 51