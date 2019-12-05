Nöbetçi Eczaneler (5 Aralık 2019)
Nöbetçi Eczaneler
05/12/2019
HK
Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi 5 Aralık 2019
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LEFKOŞA:
AKDORA ECZANESİ
MUMCU TEPE SOKAK BOZHAN APT. NO:4 ANITTEPE YOLU HAMİTKÖY LEFKOŞA
03922253355
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FERİN ECZANESİ
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent Gönyeli
03922234282
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EREN ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
03922252474
GİRNE:
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı
03928223202
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AŞAR ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne
03928157075
GAZİMAĞUSA:
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
No:145 SALAMİS YOLU BİRLEŞMİŞMİLLETLER KAMPI KARŞISI MAĞUSA
03923656820
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ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
03923669555
GÜZELYURT:
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
03927143252
LEFKE:
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
03927278240