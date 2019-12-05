Nöbetçi Eczaneler (5 Aralık 2019)

Nöbetçi Eczaneler

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05/12/2019
HK

Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi 5 Aralık 2019

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Nöbetçi Eczaneler (5 Aralık 2019)

LEFKOŞA:

AKDORA ECZANESİ

 MUMCU TEPE SOKAK BOZHAN APT. NO:4 ANITTEPE YOLU HAMİTKÖY LEFKOŞA

 03922253355

***

FERİN ECZANESİ

 Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent Gönyeli

 03922234282

***

EREN ECZANESİ

 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

 03922252474

GİRNE:

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

 Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı

 03928223202

***

AŞAR ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne

 03928157075

GAZİMAĞUSA:

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

 No:145 SALAMİS YOLU BİRLEŞMİŞMİLLETLER KAMPI KARŞISI MAĞUSA

 03923656820

***

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

 N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

 03923669555

GÜZELYURT:

İNCİ ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

 03927143252

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

05/12/2019 09:58
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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