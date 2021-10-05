Nöbetçi Eczaneler (5 Ekim 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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05/10/2021

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Nöbetçi Eczaneler (5 Ekim 2021)

LEFKOŞA:

BUSE KARŞILI ECZANESİ

 Demir Sok.N0: 51, Gönyeli -Yenikent alt geçit güney istikameti, YENİKENT

 03922241545

***

HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ

 Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa, Istanbul Perde yani

 03922279270

***

UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ

 Küçük Kaymaklı Lemar Karşısı, Aras Kargo yanı No:17 Lefkoşa

 03924448688

GİRNE:

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne

 03928223885

***

MELİZ 2 ECZANESİ

 Ordu Pazarı Karşısı Girne

 8156566

***

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

 0392 821 34 34

GAZİMAĞUSA:

EMİR ECZANESİ

 Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

 0392 365 54 54

***

UMUT ECZANESİ

 Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa

 0392 366 23 69

GÜZELYURT:

İNCİ ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

 0392 714 32 52

İSKELE:

SELİN ECZANESİ

 Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele

 0392 371 28 56

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

 7278 565

05/10/2021 09:07
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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