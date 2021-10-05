Nöbetçi Eczaneler (5 Ekim 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
05/10/2021
LEFKOŞA:
BUSE KARŞILI ECZANESİ
Demir Sok.N0: 51, Gönyeli -Yenikent alt geçit güney istikameti, YENİKENT
03922241545
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HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ
Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa, Istanbul Perde yani
03922279270
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UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
Küçük Kaymaklı Lemar Karşısı, Aras Kargo yanı No:17 Lefkoşa
03924448688
GİRNE:
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne
03928223885
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MELİZ 2 ECZANESİ
Ordu Pazarı Karşısı Girne
8156566
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AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
0392 821 34 34
GAZİMAĞUSA:
EMİR ECZANESİ
Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
0392 365 54 54
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UMUT ECZANESİ
Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa
0392 366 23 69
GÜZELYURT:
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
0392 714 32 52
İSKELE:
SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele
0392 371 28 56
LEFKE:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE
7278 565