Nöbetçi Eczaneler (5 Eylül 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler ....
05/09/2022
LEFKOŞA
AŞAN ECZANESİ
05.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 30
Selçuk Avkıran Sok. No:1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa
AYŞE KAPTAN ECZANESİ
05.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 45 96
Girne Cad. No: 50, Saray Hotel karşısı, Lefkoşa
HALKSEVER ECZANESİ
05.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 10 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli
GİRNE
İLGEN ECZANESİ
05.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
MARYAM ECZANESİ
05.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. N0: 155 Lotus Park Sitesi A Blok Alsancak Girne
TÖREN ECZANESİ
05.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 89 79
Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
GAZİMAĞUSA
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
05.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 20 26
15 Ağustos Bulvarı Namık kemal Halken Tower Apt.No:5 Mağusa
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
05.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 59 59
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ
05.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
05.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE
NALAN ECZANESİ
05.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele