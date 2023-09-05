Nöbetçi Eczaneler (5 Eylül 2023)

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05/09/2023

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Nöbetçi Eczaneler (5 Eylül 2023)

LEFKOŞA

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

05.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 25 72

Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Mardo karşısı

KIZILBAŞ ECZANESİ

05.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 32 59

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

05.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 330 08 30

Kemal Şemiler Cad. No: 6/B, Kermiya, Lefkoşa

GİRNE

DEFNE ECZANESİ

05.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

MARYAM ECZANESİ

05.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

SHİMA ECZANESİ

05.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0548) 822 02 72

Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

MAĞUSA

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

05.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 60

Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa

MEHMET ARTER ECZANESİ

05.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 00 02

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa

GÜZELYURT

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

05.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

05.09.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

05.09.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

 

 

 

 

 

05/09/2023 09:02
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 5 EYLÜL 2023
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