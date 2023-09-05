Nöbetçi Eczaneler (5 Eylül 2023)
05/09/2023
LEFKOŞA
FULDEN DONANGİL ECZANESİ
05.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 25 72
Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Mardo karşısı
KIZILBAŞ ECZANESİ
05.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 32 59
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
05.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 330 08 30
Kemal Şemiler Cad. No: 6/B, Kermiya, Lefkoşa
GİRNE
DEFNE ECZANESİ
05.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
MARYAM ECZANESİ
05.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
SHİMA ECZANESİ
05.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0548) 822 02 72
Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
MAĞUSA
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
05.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 60
Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa
MEHMET ARTER ECZANESİ
05.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 00 02
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
05.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
05.09.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
05.09.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele