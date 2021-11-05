Nöbetçi Eczaneler (5 Kasım 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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05/11/2021

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Nöbetçi Eczaneler (5 Kasım 2021)

LEFKOŞA:

ECEGÜL ECZANESİ

 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Serena Butik karşısı Taşkınköy Lefkoşa

 03922255847

***

GALEN ECZANESİ

 Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 0392 227 26 03

***

GİZEM BEHLÜL ECZANESİ

 N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli

 0392 223 45 75

GİRNE:

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt.No:28 C Sulu Çember Karşısı Girne

 0392 815 90 90

***

SELİN ESER ECZANESİ

 Dr. Fazıl Küçük Caddesi, Yeni Liman Yolu, High Life Tower No:23/B Girne (Manipeni - Lord's Palace Hotel Yolu, Açıkgöz Market yanı)

 03928150666

***

EMİN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

 0533 870 19 46

GAZİMAĞUSA:

VEZİROĞLU ECZANESİ

 Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

 03923656977

***

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

 03923655959

GÜZELYURT:

AŞAR  ECZANESİ 

 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

 0392 714 21 93

İSKELE:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele

 05391099577

LEFKE:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 0392 728 83 12

05/11/2021 11:06
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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