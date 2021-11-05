Nöbetçi Eczaneler (5 Kasım 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
05/11/2021
LEFKOŞA:
ECEGÜL ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Serena Butik karşısı Taşkınköy Lefkoşa
03922255847
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GALEN ECZANESİ
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
0392 227 26 03
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GİZEM BEHLÜL ECZANESİ
N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli
0392 223 45 75
GİRNE:
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt.No:28 C Sulu Çember Karşısı Girne
0392 815 90 90
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SELİN ESER ECZANESİ
Dr. Fazıl Küçük Caddesi, Yeni Liman Yolu, High Life Tower No:23/B Girne (Manipeni - Lord's Palace Hotel Yolu, Açıkgöz Market yanı)
03928150666
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EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
0533 870 19 46
GAZİMAĞUSA:
VEZİROĞLU ECZANESİ
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
03923656977
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ZERİN VOLKAN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
03923655959
GÜZELYURT:
AŞAR ECZANESİ
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
0392 714 21 93
İSKELE:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele
05391099577
LEFKE:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
0392 728 83 12