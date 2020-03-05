Nöbetçi Eczaneler (5 Mart 2020)

Nöbetçi Eczaneler ...

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05/03/2020

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Nöbetçi Eczaneler (5 Mart 2020)
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LEFKOŞA

CANEŞ ECZ

 Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy / Lefkoşa

 0392 225 52 20

ALPDOĞAN ECZANESİ

 Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa / Lefkoşa

 03923301036

ENVER ALİBABA ECZANESİ

 ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ KARSISI. FİKRİYE HÜSEYİN SOKAK.NO:1 A KÜÇÜK KAYMAKLI LEFKOŞA / Lefkoşa

 03922271311

GAZİMAĞUSA

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

 HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ / Gazimağusa

 03923655594

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

 Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa / Gazimağusa

 03923656838

GİRNE

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

 Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı / Girne

 0392 822 32 02

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

 Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı Girne / Girne

 03928161213

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı) / Güzelyurt

 03927141222

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke

 03927277470

05/03/2020 09:53
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, KKTC, 5 mart, 2020
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