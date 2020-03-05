Nöbetçi Eczaneler (5 Mart 2020)
Nöbetçi Eczaneler ...
05/03/2020
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LEFKOŞA
CANEŞ ECZ
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy / Lefkoşa
0392 225 52 20
ALPDOĞAN ECZANESİ
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa / Lefkoşa
03923301036
ENVER ALİBABA ECZANESİ
ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ KARSISI. FİKRİYE HÜSEYİN SOKAK.NO:1 A KÜÇÜK KAYMAKLI LEFKOŞA / Lefkoşa
03922271311
GAZİMAĞUSA
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ / Gazimağusa
03923655594
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa / Gazimağusa
03923656838
GİRNE
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı / Girne
0392 822 32 02
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı Girne / Girne
03928161213
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı) / Güzelyurt
03927141222
LEFKE
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke
03927277470