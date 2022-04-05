Nöbetçi Eczaneler (5 Nisan 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
05/04/2022
LEFKOŞA:
NERGİS ECZANESİ
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa
03922255075
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LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
03922240988
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SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı Lefkoşa
03922277676
GİRNE:
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Karakum Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum Girne (BİNDAYI YANI, ARPİ HOME KARŞISI)
03928160123
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ZİYA SENCER ECZANESİ
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne
0533 826 51 91
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE
0533 857 54 94
GAZİMAĞUSA:
İÇTEN ECZANESİ
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi Gazi Mağusa
03923652200
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ÖREN ECZANESİ
Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa
03923660391
GÜZELYURT:
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt
03927142874
İSKELE:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele
3301 720
LEFKE:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı
05338419578