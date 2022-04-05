Nöbetçi Eczaneler (5 Nisan 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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05/04/2022

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Nöbetçi Eczaneler (5 Nisan 2022)

LEFKOŞA:

NERGİS ECZANESİ

 Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa

 03922255075

***

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

 Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

 03922240988

***

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

 Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı Lefkoşa

 03922277676

GİRNE:

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

 Uğur Mumcu Cad. Karakum Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum Girne (BİNDAYI YANI, ARPİ HOME KARŞISI)

 03928160123

***

ZİYA SENCER ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne

 0533 826 51 91

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE

 0533 857 54 94

GAZİMAĞUSA:

İÇTEN ECZANESİ

 Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi Gazi Mağusa

 03923652200

***

ÖREN ECZANESİ

 Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa

 03923660391

GÜZELYURT:

İNCİRLİ ECZANESİ

 Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt

 03927142874

İSKELE:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele

 3301 720

LEFKE:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı

 05338419578

05/04/2022 11:14
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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