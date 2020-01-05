Nöbetçi Eczaneler (5 Ocak 2020)
05/01/2020
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LEFKOŞA
UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
Küçük Kaymaklı Lemar Karşısı, Aras Kargo yanı No:17 Lefkoşa / Lefkoşa
03924448688
İMGE ECZANESİ
Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı / Lefkoşa
03922235951
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli / Lefkoşa
03922234565
GAZİMAĞUSA
CEREN ECZANESİ
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı / Gazimağusa
03923663374
BAHAR ECZANESİ
N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi Mağusa / Gazimağusa
03923655126
08.00-02.00
GİRNE
KÜÇÜK ECZANESİ
Canbulat Sok.No:5/C Girne / Girne
03928153626
ZEHRA KELEBEK ECZ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne / Girne
03928213888
GÜZELYURT
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt / Güzelyurt
03927142874
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke
03927288312
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE / İskele
05428550015
ALT MESARYA
HOCANIN ECZANESİ
Belediye Dük No:1 Vadili / Alt Mesarya
03923978222
ÜST MESARYA
SERDARLI ECZANESİ
Serdarlı Mağusa / Üst Mesarya
03923767006
KARPAZ
MELEK İBRAHİM ECZ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele / Karpaz
03923755366
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz / Karpaz
0392 374 51 70