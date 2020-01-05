Nöbetçi Eczaneler (5 Ocak 2020)

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05/01/2020

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Nöbetçi Eczaneler (5 Ocak 2020)

LEFKOŞA

UMUT ÖKSÜZ ECZANE

 Küçük Kaymaklı Lemar Karşısı, Aras Kargo yanı No:17 Lefkoşa / Lefkoşa

 03924448688

İMGE ECZANESİ

 Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı / Lefkoşa

 03922235951

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

 Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli / Lefkoşa

 03922234565

GAZİMAĞUSA

CEREN ECZANESİ

 Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı / Gazimağusa

 03923663374

BAHAR ECZANESİ

 N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi Mağusa / Gazimağusa

 03923655126

 08.00-02.00

GİRNE

KÜÇÜK ECZANESİ

 Canbulat Sok.No:5/C Girne / Girne

 03928153626

ZEHRA KELEBEK ECZ

 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne / Girne

 03928213888

GÜZELYURT

İNCİRLİ ECZANESİ

 Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt / Güzelyurt

 03927142874

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke

 03927288312

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE / İskele

 05428550015

ALT MESARYA

HOCANIN ECZANESİ

 Belediye Dük No:1 Vadili / Alt Mesarya

 03923978222

ÜST MESARYA

SERDARLI ECZANESİ

 Serdarlı Mağusa / Üst Mesarya

 03923767006

KARPAZ

MELEK İBRAHİM ECZ

 Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele / Karpaz

 03923755366

GÜRSEL ECZANESİ

 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz / Karpaz

 0392 374 51 70

05/01/2020 11:07
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler (5 Ocak 2020), haber, kıbrıs,
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