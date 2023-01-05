Nöbetçi Eczaneler (5 Ocak 2023)

KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler Lsitesi....

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05/01/2023

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Nöbetçi Eczaneler (5 Ocak 2023)

LEFKOŞA

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

05.01.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 72 72

Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa

UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ

05.01.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 444 86 88

Şht. Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf İş Merkezi No:17, Küçük Kaymaklı Lemar karşısı, Aras Kargo yanı, Lefkoşa

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)

05.01.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 50

Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa

GİRNE

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

05.01.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

BAŞAK ECZANESİ

05.01.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 20

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

TURGAY PARALI ECZANESİ

05.01.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 837 61 26

Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne

MAĞUSA

BAHAR ECZANESİ

05.01.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 51 26

İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa

GÜZER ECZANESİ

05.01.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 874 03 74

City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

05.01.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

05.01.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

05.01.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

 

 

 

 

 

05/01/2023 10:53
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 5 ocak 2023,
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