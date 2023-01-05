Nöbetçi Eczaneler (5 Ocak 2023)
KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler Lsitesi....
05/01/2023
LEFKOŞA
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
05.01.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 72 72
Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa
UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
05.01.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 444 86 88
Şht. Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf İş Merkezi No:17, Küçük Kaymaklı Lemar karşısı, Aras Kargo yanı, Lefkoşa
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
05.01.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 23 50
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa
GİRNE
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
05.01.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
BAŞAK ECZANESİ
05.01.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 20
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
TURGAY PARALI ECZANESİ
05.01.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 837 61 26
Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne
MAĞUSA
BAHAR ECZANESİ
05.01.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 51 26
İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa
GÜZER ECZANESİ
05.01.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 874 03 74
City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
05.01.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
05.01.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
05.01.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele