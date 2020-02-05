Nöbetçi Eczaneler (5 Şubat 2020)
05/02/2020
HK
Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi 5 Şubat 2020
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LEFKOŞA:
UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
Küçük Kaymaklı Lemar Karşısı, Aras Kargo yanı No:17 Lefkoşa
03924448688
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APAYDIN ECZANESİ
2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik Lefkoşa
03922275159
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LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
03922240988
05-02-2020
08.00-02.00Konum Getir
GİRNE:
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE
05488811811
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ARKAN ADIŞANLI ECZANESİ
Hz.Ömer Cad.Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum Girne
05488531553
GAZİMAĞUSA:
İÇTEN ECZANESİ
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi Gazi Mağusa
03923652200
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VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
HASAN BARBAÇOLLİ SOKAK SAKARYA 48 DÖVEÇ APT. B BLOK NO:1 SALAMİS YOLU YENİ LEMAR ARKASI MAĞUSA
03923653631
GÜZELYURT:
ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
03927147052
LEFKE:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
03927277646