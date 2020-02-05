Nöbetçi Eczaneler (5 Şubat 2020)

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05/02/2020
HK

Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi 5 Şubat 2020

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Nöbetçi Eczaneler (5 Şubat 2020)

LEFKOŞA:

UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ

 Küçük Kaymaklı Lemar Karşısı, Aras Kargo yanı No:17 Lefkoşa

 03924448688

***

APAYDIN ECZANESİ

 2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik Lefkoşa

 03922275159

***

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

 Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

 03922240988

 05-02-2020

 08.00-02.00Konum Getir

GİRNE:

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

 SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE

 05488811811

***

ARKAN ADIŞANLI ECZANESİ

 Hz.Ömer Cad.Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum Girne

 05488531553

GAZİMAĞUSA:

İÇTEN ECZANESİ

 Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi Gazi Mağusa

 03923652200

***

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

 HASAN BARBAÇOLLİ SOKAK SAKARYA 48 DÖVEÇ APT. B BLOK NO:1 SALAMİS YOLU YENİ LEMAR ARKASI MAĞUSA

 03923653631

GÜZELYURT:

ERİN ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

 03927147052

LEFKE:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 03927277646

05/02/2020 10:14
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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