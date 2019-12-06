Nöbetçi Eczaneler (6 Aralık 2019)

Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi...

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06/12/2019

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Nöbetçi Eczaneler (6 Aralık 2019)

LEFKOŞA

OBA ECZANESİ

 GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA LEFKOŞA / Lefkoşa

 03922237101

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

 ŞHT. MUSTAFA YUSUF HACI SOKAK.NO:3 KÜÇÜK KAYMAKLI LEFKOŞA / Lefkoşa

 03922271457

SEYRANTEPE ECZANESİ

 Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922255728

GİRNE

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI / Girne

 03928152025

SERTAÇ ECZANESİ

 Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne / Girne

 03928159067

GAZİMAĞUSA

MAĞUSA ECZANESİ

 LİMAN YOLU ÖNDER AVM YANI, EŞREF BİTLİS CADDESİ. MAGUSA PORT RESIDENCE NO:2 / Gazimağusa

 03923651920

CEREN ECZANESİ

 Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı / Gazimağusa

 03923663374

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143005

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke

 03927288312

06/12/2019 09:33
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TAGS: Nöbetçi, haber, kıbrıs, Eczaneler, 6, Aralık, 2019
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