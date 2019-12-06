Nöbetçi Eczaneler (6 Aralık 2019)
Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi...
06/12/2019
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LEFKOŞA
OBA ECZANESİ
GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA LEFKOŞA / Lefkoşa
03922237101
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
ŞHT. MUSTAFA YUSUF HACI SOKAK.NO:3 KÜÇÜK KAYMAKLI LEFKOŞA / Lefkoşa
03922271457
SEYRANTEPE ECZANESİ
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa / Lefkoşa
03922255728
GİRNE
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI / Girne
03928152025
SERTAÇ ECZANESİ
Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne / Girne
03928159067
GAZİMAĞUSA
MAĞUSA ECZANESİ
LİMAN YOLU ÖNDER AVM YANI, EŞREF BİTLİS CADDESİ. MAGUSA PORT RESIDENCE NO:2 / Gazimağusa
03923651920
CEREN ECZANESİ
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı / Gazimağusa
03923663374
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt / Güzelyurt
03927143005
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke
03927288312