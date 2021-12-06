Nöbetçi Eczaneler (6 Aralık 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
06/12/2021
LEFKOŞA
YEŞİM ECZANESİ
Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa
0392 225 69 18
OBA ECZANESİ
GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA LEFKOŞA / Lefkoşa
03922237101
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA / Lefkoşa
03922280909
GAZİMAĞUSA
HALKIN ECZANESİ
Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları, Northernland Premier Park yeri girişi karşısı, Uluçam Yolu sk / Gazimağusa
03923650112
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa / Gazimağusa
03923656838
GİRNE
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Girne
0392 821 34 34
RIZKI II ECZANESİ
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne / Girne
03928245606
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A Kozan Döviz ve Myata Lounge Yanı Girne / Girne
03928151188
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı) / Güzelyurt
03927141222
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE / İskele
05428550015