Nöbetçi Eczaneler (6 Aralık 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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06/12/2021

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Nöbetçi Eczaneler (6 Aralık 2021)

LEFKOŞA

YEŞİM ECZANESİ

 Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 225 69 18

OBA ECZANESİ

 GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA LEFKOŞA / Lefkoşa

 03922237101

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

 ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA / Lefkoşa

 03922280909

GAZİMAĞUSA

HALKIN ECZANESİ

 Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları, Northernland Premier Park yeri girişi karşısı, Uluçam Yolu sk / Gazimağusa

 03923650112

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

 Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa / Gazimağusa

 03923656838

GİRNE

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Girne

 0392 821 34 34

RIZKI II ECZANESİ

 Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne / Girne

 03928245606

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A Kozan Döviz ve Myata Lounge Yanı Girne / Girne

 03928151188

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı) / Güzelyurt

 03927141222

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE / İskele

 05428550015

 

06/12/2021 09:03
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 6 aralık, 2021,
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