Nöbetçi Eczaneler (6 Aralık 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...
06/12/2023
LEFKOŞA
DAĞMAN ECZANESİ
06.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 22
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu, Ortaköy Camii Sırası, Aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı, Gülşenoğulları Baklava Karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
LADEN AKBATUR ECZANESİ
06.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 25 75
Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
SERKAN KERVAN ECZANESİ
06.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 80 91
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
06.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
KANDİL ECZANESİ
06.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
SELİN ESER ECZANESİ
06.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 06 66
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
MAĞUSA
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
06.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 364 84 94
Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa
İÇTEN ECZANESİ
06.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 22 00
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa
GÜZELYURT
GİLANLI ECZANESİ
06.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
06.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE
NALAN ECZANESİ
06.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele