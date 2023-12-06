Nöbetçi Eczaneler (6 Aralık 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...

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06/12/2023

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Nöbetçi Eczaneler (6 Aralık 2023)


LEFKOŞA

DAĞMAN ECZANESİ

06.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 22

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu, Ortaköy Camii Sırası, Aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı, Gülşenoğulları Baklava Karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

LADEN AKBATUR ECZANESİ

06.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 25 75

Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

SERKAN KERVAN ECZANESİ

06.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 80 91

Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

06.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

KANDİL ECZANESİ

06.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

SELİN ESER ECZANESİ

06.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 06 66

Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

MAĞUSA

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

06.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 364 84 94

Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa

İÇTEN ECZANESİ

06.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 22 00

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa

GÜZELYURT

GİLANLI ECZANESİ

06.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

06.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE

NALAN ECZANESİ

06.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 

 

06/12/2023 09:24
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