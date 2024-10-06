Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim 2024
06/10/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ
ADAHAN ECZANESİ
06.10.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 37 00
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Terminal Yolu Royal Hotel Yanı Yar Plus yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
BALIN ECZANESİ
06.10.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 18 13
Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa
KIZILBAŞ ECZANESİ
06.10.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 225 32 59
Kemal Aksay Cad. No: 43/2, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
06.10.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
06.10.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 875 39 93
Karaoğlanoğlu Caddesi Özaltın Dükkanları No: 2, Girne (Zeytin yağı fabrikasını geçince solda, petshop yanı)
SOYERLER ECZANESİ
06.10.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 830 07 17
Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ADA ECZANESİ
06.10.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 31 30
Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa
HACER BALIKÇI ECZANESİ
06.10.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 18
Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ
06.10.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 851 58 21
Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ALTINCI ECZANESİ
06.10.2024 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 85 00
Şht. Nejdet Levent Sok. Dük. No: 4A, Denizli, Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
VİJDAN BAYSAL ECZANESİ
06.10.2024 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0548) 825 19 03
Mustafa Kemal Bulvarı Kıbrıslı Caddesi Lemon Country 34, Apt. No: 2, Minareliköy, Lefkoşa
ALT MESARYA BÖLGESİ
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
06.10.2024 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0533) 830 84 01
Atatürk Caddesi No:72 Dilekkaya Lefkoşa
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
06.10.2024 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
06.10.2024 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
06.10.2024 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
06/10/2024 09:11