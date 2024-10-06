Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim 2024

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06/10/2024

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Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim 2024

 

LEFKOŞA BÖLGESİ

ADAHAN ECZANESİ

06.10.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 37 00

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Terminal Yolu Royal Hotel Yanı Yar Plus yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

BALIN ECZANESİ

06.10.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 18 13

Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa

KIZILBAŞ ECZANESİ

06.10.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 225 32 59

Kemal Aksay Cad. No: 43/2, Taşkınköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

06.10.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

06.10.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 875 39 93

Karaoğlanoğlu Caddesi Özaltın Dükkanları No: 2, Girne (Zeytin yağı fabrikasını geçince solda, petshop yanı)

SOYERLER ECZANESİ

06.10.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 830 07 17

Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

ADA ECZANESİ

06.10.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 31 30

Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa

HACER BALIKÇI ECZANESİ

06.10.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 18

Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ

06.10.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 851 58 21

Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

ALTINCI ECZANESİ

06.10.2024 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 85 00

Şht. Nejdet Levent Sok. Dük. No: 4A, Denizli, Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

VİJDAN BAYSAL ECZANESİ

06.10.2024 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0548) 825 19 03

Mustafa Kemal Bulvarı Kıbrıslı Caddesi Lemon Country 34, Apt. No: 2, Minareliköy, Lefkoşa

ALT MESARYA BÖLGESİ

SERVET GÖKŞİN ECZANESİ

06.10.2024 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0533) 830 84 01

Atatürk Caddesi No:72 Dilekkaya Lefkoşa

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

06.10.2024 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

06.10.2024 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

06.10.2024 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

 

06/10/2024 09:11
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim 2024
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