Nöbetçi Eczaneler (6 Eylül 2022)

Ülke genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...

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06/09/2022

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Nöbetçi Eczaneler (6 Eylül 2022)

LEFKOŞA

AKDENİZ ECZANESİ

06.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 82 77

Atatürk Cad. N0:106 Yenişehir Lefkoşa

BİRGÜN ECZANESİ

06.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 12

Kemal Aksay Cad. No:36 Taşkınköy Lefkoşa

YENİKENT ECZANESİ

06.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 78

Evren Paşa Cad. Yenikent Gönyeli

GİRNE

MUCİZEM ECZANESİ

06.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

ÖZENİR ECZANESİ

06.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

06.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

GAZİMAĞUSA

MEVA ECZANESİ

06.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 37 73

15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

VEZİROĞLU ECZANESİ

06.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 77

Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

GÜZELYURT

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

06.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

06.09.2022 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

06.09.2022 (Salı)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

 

 

06/09/2022 09:15
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 6 eylül, 2022,
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