Nöbetçi Eczaneler (6 Eylül 2022)
Ülke genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...
06/09/2022
LEFKOŞA
AKDENİZ ECZANESİ
06.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 82 77
Atatürk Cad. N0:106 Yenişehir Lefkoşa
BİRGÜN ECZANESİ
06.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 24 12
Kemal Aksay Cad. No:36 Taşkınköy Lefkoşa
YENİKENT ECZANESİ
06.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 78
Evren Paşa Cad. Yenikent Gönyeli
GİRNE
MUCİZEM ECZANESİ
06.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
ÖZENİR ECZANESİ
06.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
06.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 816 00 82
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
GAZİMAĞUSA
MEVA ECZANESİ
06.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 37 73
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
VEZİROĞLU ECZANESİ
06.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 77
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
06.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
06.09.2022 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
06.09.2022 (Salı)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele